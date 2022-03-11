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Herkes için böbrek sağlığı

Yozgat Şehir Hastanesi, Nefroloji Uzman Dr. Gamze İçaçan, kronik böbrek hastalığı dünyada ve ülkemizde salgın halini almış önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunun altını çizdi.

11 Mart 2022 Cuma 00:40
Herkes için böbrek sağlığı

10 Mart Dünya Böbrek Gününe dikkat çeken İçaçan,” Böbrek hastalığı erken saptanırsa sıklıkla önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir. Ancak hastalığın farkındalığının düşük olması, erken dönemde tespit edilmesine imkân vermemektedir. Bireylerin hastalığının farkında olmaması nedeni ile son dönem böbrek yetmezliği gelişmekte ve yaşam kalitesi bozulmaktadır. Türk Nefroloji Derneği’nin ülkemizde yaptığı bir tarama çalışmasında Türkiye’de her 6-7 erişkinden birinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığının olduğu saptanmıştır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılan çalışmalar, hastalığın farkındalığının yüzde 10’un altında olduğunu göstermiştir. Düşük farkındalık nedeniyle hastalık son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) evresine ilerlemekte, kötü yaşam kalitesi ile hastanın sağlığını tehdit etmekte, engellilik ve ölüm oranlarının artmasına neden olmaktadır. Bu hastalık zamanında fark edildiğinde önlenebilen veya en azından geciktirilebilen bir hastalıktır” dedi.
‘ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENİYOR’
10 Mart Dünya Böbrek Günü dolayısıyla Sağlık Bakanlı tarafında çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirten İçaçan, ”Bakanlığın, böbrek sağlığı konusunda toplum bilincini arttırmak, kronik böbrek hastalığında erken tanının önemini vurgulamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 10 Mart günü ve haftasında çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Dünya Böbrek Günü teması ‘Herkes İçin Böbrek Sağlığı’ olarak belirlenmiştir. Bu vesileyle böbrek sağlığının önemi üzerine düşünme fırsatı vermektedir” şeklinde konuştu.
HASTALIKTAN KORUNMANIN YOLLARI
Kronik böbrek hastalığından korunmanın yollarına değinen İçaçan, “Düzenli egzersiz yapın, sağlıklı beslenin ve vücut ağırlığınızı koruyun, tuzu azaltın, yeterli sıvı alın, sigara içmeyin, ağrı kesici ilaçlardan kaçının, kan basıncınızı ve kan şekerinizi düzenli olarak ölçtürün, Risk grubunda iseniz böbreklerinizi düzenli olarak kontrol ettirin” dedi.
 

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