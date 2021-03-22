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HER ALANDA HES SORULACAK

Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Covit19) güncel vaka sayılarında artış devam edince, Yozgat’ta İl Hıfzıssıhha Kurulu hayatın tüm alanlarında HES kodu uygulamasını zorunlu hale getirdi.

22 Mart 2021 Pazartesi 00:24
HER ALANDA HES SORULACAK

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Covid19) güncel vaka sayılarını açıkladı. Buna göre Yozgat’ta vaka sayısı iki kat artarak 46,05’den 92,82 yükseldi, Valilik aldığı yeni önlemleri duyurdu. Yozgat Valisi Ziya Polat, vaka sayılarının artması üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunu toplantıya çağırdı, il genelinde Koronavirüs (Covid19) salgını hakkında alınacak tedbirler değerlendirildi. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, Covid19 tanısı konulmuş ya da temaslı durumdaki kişilerin toplumdan izole edilmesi koronavirüs salgınıyla mücadelede üzerinde durulması gereken önemli hususlardan biri olduğu hatırlatıldı, hayatın tüm alanlarında Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması devreye sokuldu. Yozgat’ta bugünden geçerli olmak üzere, hayatın tüm alanlarında Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması zorunlu hale getirildi. Genel kurul ve bina toplantıları dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerde, kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere yapılacak yerlerin girişlerinde ilgili kurum ve kuruluşça belirlenen denetim personeli tarafından HES kodu kontrollerinin yapılmasının zorunlu olduğu belirtildi. Yozgat il sınırlarına giriş çıkışlarda belirli bölgelerde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde de HES kodu sorgulaması yapılacak. Denetimler esnasında HES kodu olmayanlara ilgili kolluk kuvveti tarafından HES kodu alma konusunda yardımcı olunacak, HES kodu olmayanların kontrollerinin TC Kimlik numarası üzerinden yapılacak. HES kodu Riskli olanların bildirimi sağlık kuruluşlarına yapılacak.  Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde bulunan tüm işletmeler ve çalışma yerlerine girişte, her bir işletme ve çalışma yerinin belirlediği denetim personeli tarafından HES kodu sorgulaması gerçekleştirilecek. •Haber Merkezi•

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HER ALANDA HES SORULACAK
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