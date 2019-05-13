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Hemşirelik haftası kutlandı

BOZOK Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından Hemşirelik Haftası etkinliği düzenlendi.

Hemşirelik haftası kutlandı

BOZOK Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından Hemşirelik Haftası etkinliği düzenlendi.

13 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
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Hemşirelik haftası kutlandı

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat, hemşirelerin, bireylerin ve toplulukların her gün gelişen, değişen sağlık ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçladıklarını söyledi. Polat, Uluslararası Hemşireler Birliği ICN tarafından bu yıl ‘Hemşirelik, küresel sağlık ve evrensel sağlığın güvencesi’ temasının belirlendiğini ifade etti. Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, dünyada önemli olmayan hiçbir meslek ve işkolunun bulunmadığını, ancak bazı iş kollarının diğerlerine göre biraz daha hassasiyet özveri ve özel gayret gerektirdiğine dikkat çekti. Karacabey, ‘’Her mesleğin uygulanışı ve icrasıyla beraber toplum nezdindeki değeri de ona göre belirlenmiştir. Öncelikle insana saygı duymayı ve insanı sevmeyi kendimize şiar edinmeli sonra mesleğimizi sevmeyi ve işimizi önemsemeyi ilke edinmeliyiz. Sağlık hizmetleri bakımından doktorlar ile hemşireler yaptığı çalışma birbirini tamamlayan bir bütündür. Dolayısıyla ameliyatın başarılı olması çok önemlidir ama; ameliyattan sonraki bakımının da başarılı olması en az ameliyat kadar önem arz etmektedir. Hemşirelik hizmeti doğrudan doğruya sağlık hizmeti vermesi bakımından çok önemlidir. Sağlık hizmeti doğrudan doğruya insana yönelik bir hizmettir ki hemşirelik mesleği de bir o kadar önemli, önemli olduğu kadar da saygın bir meslektir’’ dedi. 
Daha sonra Öğretim Görevlisi Derya Esenkaya, hemşirelik ve hemşirelik mesleği ile ilgili bilgiler aktardı. 
 

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