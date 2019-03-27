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Hemşerimiz Frankfurt’ta

TÜRKİYE Bilimler Akademisi (TÜBA) Kanser Çalışma Grubu Yürütücüsü hemşerimiz Prof. Dr. Taner Demirer, Almanya’da gerçekleştirilen Kök Hücre kongresine katıldı.

Hemşerimiz Frankfurt’ta

TÜRKİYE Bilimler Akademisi (TÜBA) Kanser Çalışma Grubu Yürütücüsü hemşerimiz Prof. Dr. Taner Demirer, Almanya’da gerçekleştirilen Kök Hücre kongresine katıldı.

27 Mart 2019 Çarşamba 00:00
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Hemşerimiz Frankfurt’ta

Alanında dünyaca tanınan isimler arasında ilk sıralarda yer alan hemşerimiz Demirer, Almanya’nın Frankfurt şehrinde gerçekleştirilen ve bugün tamamlanacak olan ‘Avrupa Kök Hücre Transplantasyonu Kongresine’ konuşmacı olarak katıldı. 5 binin üzerinde katılımcının olduğu kongrede, aynı zamanda üyesi olduğu Nükleer Tehlikelerden Korunma komitesinin özel oturumuna da katılan Demirer, özellikle lenf kanserleri ve kan kanserlerinin tedavilerinde yaşanan yeni gelişmelerin heyecan verici olduğuna dikkat çekti. 

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