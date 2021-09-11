Hekimlere eğitim verildi

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi tarafından, Yozgat İl genelinde birinci basamakta görev yapan Aile Hekimlerine yönelik ‘Kronik Hastalıklar İzlemi’ eğitimi verildi. Eğitim çalışmalarının 16 Eylül 2021 tarihinde tamamlanacağı kaydedildi. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Parlak tarafından, kronik hastalıkların önlenmesi, erken tanı ve tedavisinin sağlanması amacıyla Aile Hekimlerine yönelik Kronik Hastalıklar 1. Modül ‘Kronik hastalık izlemi, hipertansiyon ve KVR değerlendirilmesi’, 2. Modül ‘Koroner arter hastalığı, inme ve kronik böbrek hastalığı’ ile 3. Modül ‘Yaşlı izlemi’ eğitimleri verildi. Eğitimlerin devam ettiği bildirildi. İlk etapta 48 Aile Hekimine eğitim verilip, sertifikaları da eğitim sonunda takdim edildi.