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Hekimlere Eğitim

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aile hekimlerine yönelik ‘Kronik Hastalıklar İzlemi’ eğitimi verildi.

Hekimlere Eğitim

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aile hekimlerine yönelik ‘Kronik Hastalıklar İzlemi’ eğitimi verildi.

01 Kasım 2018 Perşembe 07:23
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Hekimlere Eğitim

 İl Sağlık Müdürlüğünce, bulaşıcı olmayan hastalıklar, risk faktörlerinin önlenmesi ve kontrolü çalışmaları kapsamında aile hekimlerine yönelik verilen eğitimin sonunda, katılımcılar belgelerini aldı. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, aile hekimlerine eğitim veren Sorgun İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Parlak ve Musabeyli Aile Hekimi Dr. Mehmet Doğan’a teşekkür etti. Şahin, “Ülkemizde standart ve nitelikli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla aile hekimlerine kronik hastalıklar sürecinin doğru yürütülmesine yönelik eğitimler başlamış bulunmaktadır. Kronik hastalıklarda takip sistemi, izlenmesi gereken algoritmalar anlatılmıştır. Kronik hastalıklarda en önemli durulacak nokta düzenli takip edilmesidir’’ dedi. 
Dr. Şahin, takip sorumluluğunun hasta ve hekim ilişkisine dayandığını vurgulayarak, şekeri olan bir hasta da kronik hastalığa sahip bir birey olduğunu kaydetti. Şahin, ‘’Düzenli olarak hekime gelip, kan değerlerine baktırmalıdır. Hekim, gerekli gördüğü diğer branşlara da hastayı yönlendirebilir. Örneğin şeker yüksekliği, göz ve böbrek sağlığını da etkilemektedir. Bu takipler hasta için çok önemlidir. Hastalarımıza acil şifalar diliyorum’’ diye konuştu. 

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Hekimlere Eğitim
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