Hekimlere eğitim

Beş gün devam eden eğitimde, katılımcılara aile hekimliği sistematiğinin yanı sıra rutin kanser izlemleri, kadın-üreme sağlığı ve çocuk izlemleri konusunda bilgiler aktarıldı. Aile Hekimi Dr. Mesut Özdemir, yeni başlayan aile hekimlerine işleyişi anlatmak, Yozgat'ın sosyo-kültürel değerlerini tanımaları, hastalarımızı sadece bedenen değil ruhen de bütüncül anlamda değerlendirilmesi nedeniyle eğitim verdiklerini belirtti. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, "Bir hastanenin çağı yakalaması için o hastanede çalışan herkesin en az bir başhekim kadar veya sağlık müdürü kadar heyecan duyması lazım. Bu başarıldığı zaman o hastane çağı yakalar. Bizler de aile hekimi olarak bu heyecanı yaşayarak, toplum sağlığında çağı yakalamamız gerekiyor. Yeni başlayan tüm aile hekimlerimizi kutluyor, yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum" dedi.