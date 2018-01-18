Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116593
ALTIN
162.981
DOLAR
3.8063
STERLİN
5.2836
EURO
4.6601

Hekimlere eğitim

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü, il genelinde görev yapan aile hekimlerine uyum eğitimi verdi.

Hekimlere eğitim

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü, il genelinde görev yapan aile hekimlerine uyum eğitimi verdi.

18 Ocak 2018 Perşembe 07:00
2 Okunma
Hekimlere eğitim

Beş gün devam eden eğitimde, katılımcılara aile hekimliği sistematiğinin yanı sıra rutin kanser izlemleri, kadın-üreme sağlığı ve çocuk izlemleri konusunda bilgiler aktarıldı. Aile Hekimi Dr. Mesut Özdemir, yeni başlayan aile hekimlerine işleyişi anlatmak, Yozgat'ın sosyo-kültürel değerlerini tanımaları, hastalarımızı sadece bedenen değil ruhen de bütüncül anlamda değerlendirilmesi nedeniyle eğitim verdiklerini belirtti. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, "Bir hastanenin çağı yakalaması için o hastanede çalışan herkesin en az bir başhekim kadar veya sağlık müdürü kadar heyecan duyması lazım. Bu başarıldığı zaman o hastane çağı yakalar. Bizler de aile hekimi olarak bu heyecanı yaşayarak, toplum sağlığında çağı yakalamamız gerekiyor. Yeni başlayan tüm aile hekimlerimizi kutluyor, yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Kan bağışı kampanyası
Kan bağışı kampanyası
Bazıları kalacakmış
Bazıları kalacakmış
110 Okula Beyaz Bayrak
110 Okula Beyaz Bayrak
TIP RUHSATA KALDI
TIP RUHSATA KALDI
Verem halk sorunu
Verem halk sorunu
YAŞLANAMIYORUZ!
YAŞLANAMIYORUZ!

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim