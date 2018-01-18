Hekimlere eğitim

Beş gün devam eden eğitimde, katılımcılara aile hekimliği sistematiğinin yanı sıra rutin kanser izlemleri, kadın-üreme sağlığı ve çocuk izlemleri konusunda bilgiler aktarıldı. Aile Hekimi Dr. Mesut Özdemir, yeni başlayan aile hekimlerine işleyişi anlatmak, Yozgat'ın sosyo-kültürel değerlerini tanımaları, hastalarımızı sadece bedenen değil ruhen de bütüncül anlamda değerlendirilmesi nedeniyle eğitim verdiklerini belirtti. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, "Bir hastanenin çağı yakalaması için o hastanede çalışan herkesin en az bir başhekim kadar veya sağlık müdürü kadar heyecan duyması lazım. Bu başarıldığı zaman o hastane çağı yakalar. Bizler de aile hekimi olarak bu heyecanı yaşayarak, toplum sağlığında çağı yakalamamız gerekiyor. Yeni başlayan tüm aile hekimlerimizi kutluyor, yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum" dedi.
18 Ocak 2018 Perşembe 07:00
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