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Hekimlere AK ziyaret

AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse beraberinde partililerle birlikte Yozgat Şehir Hastanesi’ni ziyaret ederek 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Hekimlere AK ziyaret

AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse beraberinde partililerle birlikte Yozgat Şehir Hastanesi’ni ziyaret ederek 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

15 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Hekimlere AK ziyaret

AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse, beraberinde Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal ve Gençlik Kolları Başkanı Kazım Emiroğlu Şimşek ile birlikte görev başındaki doktorları ziyaret etti. Doktorlara karanfil takdiminde bulunan Köse ve partililer, hekimlerin gününü kutladı, çalışmalarında başarı diledi. Doktorların fedakarca görev yaparak, insanın en önemlisi ve kıymetlisi sağlığının koruyucusu ve kollayıcısı olduğunu dile getiren Köse, ahirete göç eden sağlık görevlilerine de rahmet diledi.

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