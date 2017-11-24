-Hekimler günü kutlandı

Diş hekimleri ve sağlık personelin katılımıyla gerçekleşen kutlamada Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Babür Cevheroğlu karanfil dağıttı.

Cevheroğlu, insan sağlığının en önemli unsurlarından biri olan Ağız ve Diş Sağlığı gününde, teknolojik açıdan gelişmiş cihaz ve ekipmanlarla, diş hekimlerinin uluslararası standartlar üzerindeki bilgi, donanım, becerileriyle gerek koruyucu, gerek tedavi edici yönde hızlı bir şekilde ilerlemekte olduğunu söyledi.

Cevheroğlu, ‘’Sağlık ilk ağızda başlar felsefesi ile toplumda küçük yaştan itibaren diş sağlığı eğitiminin kazandırılması ebeveynlere, öğretmenlerimize ve biz diş hekimlerine düşen görevlerdir. Bu amaçla okullarda diş sağlığı taramalarına Sağlık Bakanlığımız büyük önem vermekte, küçük yaşta kazandırılan diş fırçalama alışkanlığı, ağız sağlığını önemsemeleriyle ileriki dönemlerde oluşabilecek diş kayıplarının önüne geçilebilecektir’’ dedi.