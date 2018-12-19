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HEKiMiNiZi TANIYIN!

YOZGAT İl sağlık Müdürlüğü, sağlığın geliştirilmesi amacıyla ‘Aile Hekiminizi erken tanıyın’ iletişim kampanyası başlattı.

HEKiMiNiZi TANIYIN!

YOZGAT İl sağlık Müdürlüğü, sağlığın geliştirilmesi amacıyla ‘Aile Hekiminizi erken tanıyın’ iletişim kampanyası başlattı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
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HEKiMiNiZi TANIYIN!

Kampanya kapsamında il genelindeki sağlık tesislerinde afiş ve broşür dağıtımı yapıldı.  Yozgat Şehir Hastanesi'nde stant açılarak, hasta ve yakınlarına bilgilendirme eğitimi verildi. Aile hekimliğini güçlendirmek, hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla yurt genelinde hayata geçirilen kampanya ile vatandaşların ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları ile acil servislere olan başvurularının azaltılmasının hedeflendiği kaydedildi. Kronik hastalıkların takibinin de aile hekimliği üzerinden yapıldığı hatırlatılarak, hem koruyucu hekimlikten faydalanmak hem de kısa sürede en yakın yerden sağlık desteği alabilmek için doğru adresin aile hekimleri olduğunun altı çizildi.

Vatandaşların aile hekimleriyle kuracakları erken irtibat sayesinde hastalıklardan korunabileceği, erken teşhis, tedavi ve kronik hastalıkların takibinin de yapılabileceği dile getirdi. Konuya ilişkin yapılan açıklamalarda, ‘Aile hekimlerimiz akut ve kronik hastalıkların tedavi edilmesinin yanı sıra hastalıkların gelişmesini önlemek amacıyla düzenli sağlık taramalarını gerçekleştiriyor. Sağlıkla ilgili konularda danışmanlık hizmeti de sağlıyor. Aile hekimi tarafından tespit edilen sağlık sorununun tedavisi, başka bir uzmanlık dalını ilgilendiriyorsa kişinin bu hizmete ulaşmasında koordinasyonun sağlanması da aile hekiminin görevidir. Aile hekimlerimizi önemsiyoruz. Yeni dönemde aile hekimlerimiz üzerinden yaptığımız kronik hastalıkların takibini de artırmayı düşünüyoruz’ görüşlerine yer verildi. 

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