Hekime karşı şiddet kınandı

Konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çiftçi, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu, Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Mahmut Kılıç katıldı. Tıp Fakültesi ve Yozgat Tabip Odası’nın desteği ile Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kayseri Eski Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Suat Öktem konuşmacı olarak katıldı. Programda Tıp Fakültesi öğrencileri, hekime şiddet sonucu vefat eden tabiplerin hayat hikayelerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Konferansın sonunda konuşmacılara katkı ve katılımlarından dolayı teşekkür plaketi verildi.