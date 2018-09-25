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Hekim de arttı hasta da

YOZGAT’ta önceki yıllara göre doktor ve sağlık personeli sayısı artış gösterirken hastanelerde yaşanan yoğunluk ve eksik doktorlar da göze çarpıyor.

Hekim de arttı hasta da

YOZGAT’ta önceki yıllara göre doktor ve sağlık personeli sayısı artış gösterirken hastanelerde yaşanan yoğunluk ve eksik doktorlar da göze çarpıyor.

25 Eylül 2018 Salı 08:07
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Hekim de arttı hasta da

Yozgat’ta Türkiye’nin ilk şehir hastanesinin hizmete girmesiyle birlikte, İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre doktor ve sağlık personelinin arttığı gözlemlendi. Verilerde hekim sayısı artarken, yapılan incelemelere göre bazı özel branşlarda doktor bulunmaması veya yetersiz gelmesi, bazı önemli sağlık hizmetlerinin sunumunu zorlaştırıyor. Yozgat’ta gastroentereoloji, genel cerrah gibi bazı bölümlerde yeterli hekim bulunmaması, hastaları zora sokuyor. İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre, Yozgat’ta 2016 yılında 67 uzman hekim bulunurken, 2018 yılında 109 ortalama uzman hekimin görev yaptığı gözlemlendi. Aynı verilerde 2016 yılında 7 pratisyen hekimin, 2018 yılında 17’ye, ebe ve hemşirenin ise  2016 yılında 343 iken, 2018 yılında ortalama 449’a yükseldiği ifade edildi. Eksik branşlara hekim ataması için bakanlık ile irtibatta olduklarını söyleyen İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin, sağlık hizmetlerinin aksamaması için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

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