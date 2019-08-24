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Hayvan Hastanesine arsa tahsisi

YOZGAT'ta kurulacak Hayvan Hastanesi ve Borsası için tahsis talebi istenen mera alanına Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ‘onay’ verildiği bildirildi.

Hayvan Hastanesine arsa tahsisi

YOZGAT'ta kurulacak Hayvan Hastanesi ve Borsası için tahsis talebi istenen mera alanına Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ‘onay’ verildiği bildirildi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 00:00
Hayvan Hastanesine arsa tahsisi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat'ta tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi yönünde çalışmaların sürdüğünü, hayvancılığın gelişmesi açısından önemli olan Hayvan Hastanesi ve Borsası için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.  Başer, 56 bin metrekare alanda kurulacak ve yaklaşık 15 milyon liraya mal olacak Hayvan Hastanesi ve Borsası Projesi'nin, idari bina, karantina bölgesi, padoklar, hayvan hanı, misafirhane, kesimhane, laboratuvar, yemlik, atık depolama alanı ve atık su alanı birimlerinden oluşacağını vurguladı. Başer, "Doğudan batıya yol güzergahı kesişme noktasında bulunan Çalatlı mevkiinde kurulacak Hayvan Hastanesi ve Borsası, ilimiz için çok önemli. Proje, gerek fiziki büyüklüğü gerekse konumu itibarıyla stratejik bir noktada yer alıyor. İlçeler dahil çevre illere de hitap edecek proje, Yozgat'ı hayvancılık yönünden cazibe merkezi haline getirecektir" dedi.

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