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HAYDİ BUGÜN BIRAKIN !

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, ‘9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ nedeniyle şehir merkezinin belirli noktalarına pankart asılarak ‘’Haydi Bugün Bırakın’’ denildi.

10 Şubat 2022 Perşembe 00:47
HAYDİ BUGÜN BIRAKIN !

Yozgat İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin, tüm dünya ülkelerinde, tütün ürünleri tüketiminin ve tütün dumanına maruz kalmanın yol açtığı zararlı etkilerinin önlenmesi ve küresel tütün salgınını önlemek amacıyla yapılan çalışmalar bağlamında, 1987 yılından beri Dünya Sağlık Örgütü tarafından 9 Şubat’ın Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak kabul edildiğini hatırlatarak, tütün kullanımının, sağlığı olumsuz olarak etkileyen en önemli zararlı davranışların başında geldiğini vurguladı. Tütün kullanımının akciğer kanseri başta olmak üzere diğer kanserlerin gelişiminde, kalp hastalıklarının ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı gibi birçok hastalığın ortaya çıkmasında temel etken olduğunu dile getiren Fatih Şahin, ‘’Tütün ve nikotin içeren her ürün sağlığa zararlıdır, hastalık yapar, ölüme neden olur, kullanılmamalıdır. Sigara her yıl dünyada yaklaşık 6 milyon insanın beklenenden önce ölümüne yol açmaktadır. Bu ölümlerin yaklaşık 600 bini sigara dumanından pasif etkilenime bağlı olmaktadır’’ dedi.

‘SİGARAYLA BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM’

Yozgat İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin, sigara kullananların, bunun bir bağımlılık olduğunu bilmesi ve bir an önce kendilerine yardımcı olacak bir ‘Sigara Bırakma Polikliniğine’ başvurmaları gerektiğinin altını çizerek, ‘’ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı uzman personeli ile sigarayı bırakmanızda yardımcı olmaktadır. Sigara ile tek başınıza mücadele etmeniz zor olabilir, çünkü bu bir bağımlılıktır. Bırakma kararlılığı, uygun tedavi ve motivasyonla sigarayı bırakabilirsiniz. Unutmayın sigara içtiğiniz her an hayatınızdan ve sevdiklerinizle geçireceğiniz sağlıklı zamanlardan çaldığınız anlardır. İlimiz İl Sağlık Müdürlüğü KETEM (Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi) de, Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Sigara Bırakma Polikliniklerimiz hizmet vermektedir. Siz de 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü gönüllük hareketi olan ‘Görev Bende’ kampanyasında ben de varım deyin’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•

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