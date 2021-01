HAVA YOLUYLA BULAŞIYOR!

YOZGAT İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, 1947 yılından itibaren kutlanan ‘Verem Eğitim ve Propaganda Haftası’ kapsamında yaptığı yazılı açıklamada, Veremle ilgili toplumun bilgilendirilmesi ve bu hastalığa bütün kesimlerin dikkatinin çekilmesi gerektiğini dile getirdi. Tüberküloz basilinin hava yolu ile bulaştığına vurgu yapan Dr. Şahin, basilin kaynağının tedavi görmemiş veya düzenli tedavi görmeyen aktif akciğer ve larinks tüberkülozu Hastaları olduğunu söyledi. Şahin, ‘’Hastalık, hasta insanlardan öksürme ve hapşırma ile ortama yayılan mikrobun solunum yolu ile alınması sonucu bulaşır, tedavi edilmeyen her hastanın yılda 10-15 kişiye hastalığı bulaştırma riski vardır. Tüberküloz hastalığının kesin tanısının balgamda verem mikrobunun gösterilmesi ile konulur. Tüberküloz, bildirimi zorunlu bir hastalıktır’’ dedi. Şahin, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında tanı konulan hastaların 24 saat içinde ilgili ilçe Sağlık Müdürlüğüne, Toplum Sağlığı Merkezine bildirilmesi gerektiğini de kaydetti. Şahin, ‘’Tanı konulan tüm verem hastaları, verem savaş dispanserinde kaydedilir. Tüberküloz tedavisi standarttır. Bu standart tedavi, hastanede ya da dispanserde aynı şekilde düzenlenir. Yeni tüberküloz hastalarının tedavisinde standart tedavide genellikle iki ay 4 farklı ilaçla ve dört ay 2 ayrı ilaçla olmak üzere 6 aylık tedavi uygulanmaktadır. Tedavide kullanılan bütün ilaçlar verem savaşı dispanserlerinden ücretsiz verilir. Tedavide verilen ilaçların düzenli içilmesi çok önem taşıyor. Çünkü hastaların bir kısmı tedaviyi terk etmekte ve toplumda basil saçmayı sürdürmektedirler. Hastanın ilaçlarını içtiğinden emin olmak için her doz ilacı bir sağlık personelinin veya başka bir görevlinin gözetiminde içirmek en uygun yoldur’’ diye konuştu.

TEDAVİSİ MÜMKÜN

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, dünya genelinde 2019 yılında 10 milyon yeni tüberküloz hastası ortaya çıktığını, 2000-2019 yılları arasında TB tedavisi ile 63 milyon hayatın kurtarıldığını bildirdi. Şahin, ‘’Türkiye’de tüberküloz görülme sıklığı her yıl yaklaşık yüzde 3-4 oranında azalmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan Küresel Tüberküloz 2020 Raporu’nda; Türkiye’nin 2018 yılı yeni ve nüks olgularındaki tedavi başarısı yüzde 85’tir. Ülkemizde 2005 yılında verem savaş dispanserlerine kayıtlı toplam tüberküloz hastası 20 bin 535 iken, 2019 yılında 11 bin 401’e düşmüştür. Sağlık Bakanlığımız ile Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında 2017 yılında yapılan protokol çerçevesinde ‘Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı’ başlatılmıştır. Program kapsamında ekonomik ve sosyal güçlükler yaşayan tüberküloz hastalarımıza 2018 yılı Ocak ayından itibaren nakdi yardım verilmeye başlanmıştır. Hafta boyunca; Dünya Sağlık Örgütü Önerileri ve Bilim Kurulunun kararları dikkate alınarak Koronavirüs tedbirleri kapsamında; Müdürlüğümüz tarafından yalnızca yazılı ve görsel medya yoluyla etkinlikler yapılacaktır’’ ifadelerini kullandı.