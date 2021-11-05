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Hatırlatma dozu uygulaması

En az 6 ay önce iki doz BioNTech aşısını tamamlayan 60 yaş üstündekiler, kronik hastalar ve sağlık çalışanları hatırlatma dozu olabilecek.

05 Kasım 2021 Cuma 00:38
Hatırlatma dozu uygulaması

İki doz BioNTech aşısı olmasının üzerinden 6 ay geçen 60 yaş üstündekiler, kronik hastalarla sağlık çalışanlarına hatırlatma dozu uygulamasına başlandı. Şehir Hastanesine giden vatandaşlar, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde hatırlatma dozu aşılarını yaptırdı. Hatırlatma dozunu yaptıran 74 yaşındaki Mahir Gürsoy, aşı yaptırmanın önemine dikkati çekerek, ‘’Aşı, son derece önemli bir mesele. Böyle bir imkan varken mutlaka bundan faydalanın’’ ifadesini kullandı. Kronik rahatsızlığı bulunan Ceren Eda Can da BioNTech aşısını ilk yaptıranlardan biri olduğunu belirterek, beklediği üçüncü dozun kendisi için tanımlanmasıyla hatırlatma aşısını yaptırdığını söyledi. Can, toplumsal bağışıklığın sağlanması için herkesi aşı yaptırmaya davet etti. (aa)

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