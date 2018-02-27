Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
118795
ALTIN
162.328
DOLAR
3.7888
STERLİN
5.2794
EURO
4.6670

Hastaya sedyede müdahale

YOZGAT Şehir Hastanesi acil servisine yakınları tarafından getirilen 63 yaşındaki Mehmet Toprak, sağlık görevlileri tarafından sedyeye alındı.

Hastaya sedyede müdahale

YOZGAT Şehir Hastanesi acil servisine yakınları tarafından getirilen 63 yaşındaki Mehmet Toprak, sağlık görevlileri tarafından sedyeye alındı.

27 Şubat 2018 Salı 07:00
186 Okunma
Hastaya sedyede müdahale

Bu sırada hastanın kalbinin durduğunu fark eden sağlık memuru İsmail Özdemir, sedyenin üzerine çıkarak hastaya kalp masajı yapmaya başladı. Özdemir, müdahale odasına kadar hastane koridorunda da kalp masajı yapmayı sürdürürken, hastanın duran kalbi yeniden çalıştı. Doktorların müdahalesinden sonra yoğun bakıma kaldırılan hasta Mehmet Toprak, 15 gün yaşadıktan sonra hayatını kaybetti. Kalbi duran hastayı tekrar hayata döndüren Özdemir’in çabaları hastane kamerasına yansıdı. Sağlık memurunun bu müdahalesi sosyal medyada paylaşılmasıyla büyük ilgi gördü.

Son Güncelleme: 27.02.2018 09:14
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sağlıklı beslenme anlatıldı
Sağlıklı beslenme anlatıldı
MİDEDEN YEMEK BORUSU
MİDEDEN YEMEK BORUSU
Beslenme semineri
Beslenme semineri
Diş ekleme uygulaması
Diş ekleme uygulaması
Grip uyarısı
Grip uyarısı
Kan bağışına yoğun ilgi
Kan bağışına yoğun ilgi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim