Hastaya sedyede müdahale

Bu sırada hastanın kalbinin durduğunu fark eden sağlık memuru İsmail Özdemir, sedyenin üzerine çıkarak hastaya kalp masajı yapmaya başladı. Özdemir, müdahale odasına kadar hastane koridorunda da kalp masajı yapmayı sürdürürken, hastanın duran kalbi yeniden çalıştı. Doktorların müdahalesinden sonra yoğun bakıma kaldırılan hasta Mehmet Toprak, 15 gün yaşadıktan sonra hayatını kaybetti. Kalbi duran hastayı tekrar hayata döndüren Özdemir’in çabaları hastane kamerasına yansıdı. Sağlık memurunun bu müdahalesi sosyal medyada paylaşılmasıyla büyük ilgi gördü.
27 Şubat 2018 Salı 07:00
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Son Güncelleme: 27.02.2018 09:14
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