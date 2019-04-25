Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96142
ALTIN
241.120
DOLAR
5.8753
STERLİN
7.5956
EURO
6.5757

HASTAYA KALiTELi BAKIM

YOZGAT Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi ve ERAS Derneği'nin ortaklığında, TUBİTAK destekli ‘Cerrahi sonrası hızlandırılmış iyileşme Protokolleri’ farkındalık çalıştayına ev sahipliği yaptı.

HASTAYA KALiTELi BAKIM

YOZGAT Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi ve ERAS Derneği'nin ortaklığında, TUBİTAK destekli ‘Cerrahi sonrası hızlandırılmış iyileşme Protokolleri’ farkındalık çalıştayına ev sahipliği yaptı.

25 Nisan 2019 Perşembe 00:00
20 Okunma
HASTAYA KALiTELi BAKIM

Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, ERAS Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Rıza Haldun Gündoğdu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu da çalıştayda hazır bulundu.  Cerrahi sonrası uygulayıcılar ile görüş alışverişi sağlamak, ERAS  protokolü içeriği, kapsamı hakkında güncel deneyim ve gelişmeleri paylaşmak, sağlık profesyonelleri arasındaki iletişim, işbirliğini artırarak hasta bakım kalitesine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen çalıştay ilgi gördü. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu, cerrahlar açısından büyük önem arz eden ERAS farkındalık çalıştayına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat da, “ERAS, bir hastanın ameliyat öncesinde poliklinikte başlayan ve taburcu olmasıyla birlikte evinde sonuçlanan yolculuğun tamamı ile ilgili değişiklikleri içerir. Cerrahi sonrası hızlandırılmış bu iyileşme protokollerinin temel felsefesi, cerrahi travmaya bağlı metabolik stresi azaltarak hasta fonksiyonlarının kısa zamanda normalleşmesine destek olmak, hastanın en kısa sürede günlük yaşantısına devamını sağlamak ekibin iş yükünü azaltmak ve bakımın kalitesini artırmaktır” dedi.
Oturum başkanlıklarını Prof. Dr. Soykan Dinç ve Prof. Dr. Muhammed Fevzi Polat’ın yaptığı çalıştayda konuşmacı Doç. Dr. Rıza Haldun Gündoğdu tarafından ERAS’ın tarihçe, fizyopatoloji, felsefe, Prof. Dr. Neslihan Alkış da, ERAS ve Anestezist konularında katılımcılara bilgilendirdi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Hasta çocuklar unutulmadı
Hasta çocuklar unutulmadı
Hastanede Anlamlı Kutlama
Hastanede Anlamlı Kutlama
Pastalı kutlama
Pastalı kutlama
Anne Dostu hastane
Anne Dostu hastane
Sigara içmediler hediye aldılar
Sigara içmediler hediye aldılar
Sağlık bakım istiyor
Sağlık bakım istiyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim