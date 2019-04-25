HASTAYA KALiTELi BAKIM

Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, ERAS Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Rıza Haldun Gündoğdu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu da çalıştayda hazır bulundu. Cerrahi sonrası uygulayıcılar ile görüş alışverişi sağlamak, ERAS protokolü içeriği, kapsamı hakkında güncel deneyim ve gelişmeleri paylaşmak, sağlık profesyonelleri arasındaki iletişim, işbirliğini artırarak hasta bakım kalitesine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen çalıştay ilgi gördü. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu, cerrahlar açısından büyük önem arz eden ERAS farkındalık çalıştayına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat da, “ERAS, bir hastanın ameliyat öncesinde poliklinikte başlayan ve taburcu olmasıyla birlikte evinde sonuçlanan yolculuğun tamamı ile ilgili değişiklikleri içerir. Cerrahi sonrası hızlandırılmış bu iyileşme protokollerinin temel felsefesi, cerrahi travmaya bağlı metabolik stresi azaltarak hasta fonksiyonlarının kısa zamanda normalleşmesine destek olmak, hastanın en kısa sürede günlük yaşantısına devamını sağlamak ekibin iş yükünü azaltmak ve bakımın kalitesini artırmaktır” dedi.

Oturum başkanlıklarını Prof. Dr. Soykan Dinç ve Prof. Dr. Muhammed Fevzi Polat’ın yaptığı çalıştayda konuşmacı Doç. Dr. Rıza Haldun Gündoğdu tarafından ERAS’ın tarihçe, fizyopatoloji, felsefe, Prof. Dr. Neslihan Alkış da, ERAS ve Anestezist konularında katılımcılara bilgilendirdi.