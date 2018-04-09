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Hastaneyi gezdiler

YOZGAT Şehir Hastanesi’ne yurdun farklı bölgelerinden ziyaretçiler gelmeye devam ediyor.

Hastaneyi gezdiler

YOZGAT Şehir Hastanesi’ne yurdun farklı bölgelerinden ziyaretçiler gelmeye devam ediyor.

09 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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Hastaneyi gezdiler

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü Başkanı, Bölüm Hocaları ve Öğrencileri de Yozgat Şehir Hastanesi’ni ziyaret etti. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. İsmail Şimşek, konuklara hastane hakkında ve gezi programıyla ilgili bilgi verdi. Başhekim Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, Kamu Özel İşbirliği modeli ve Yozgat Şehir Hastanesi tanıtım sunumunda bulundu. Ziyaretçilerin soruları başhekim tarafından yanıtlandı. Hastanenin özellikli birimleri teknik gezisinin ardından ziyaret programı Teknik Gezi Sonu Değerlendirme ve kokteyl ile son buldu. 

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