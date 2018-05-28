Hastaneye yeni servis

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde çalışan Saraykentliler, ilçeyi hastaneye kavuşturmak üzere aralarında para toplayıp, belediye tarafından ilçe girişinde tahsis edilen alanda 2000 yılında 50 yataklı hastane inşaatını başlattı. Tamamlandıktan sonra Sağlık Bakanlığı'na devredilmesi planlanan hastanenin kaba inşaatı tamamlandı. Ancak, Saraykent ilçe nüfusunun yataklı tedavi hizmeti kurumu için yeterli olmadığı gerekçesiyle inşaatın hastane olarak devam ettirilmemesi, yeni proje hazırlanması gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı, kaba inşaatı tamamlanan binanın değerlendirilip, 20 yatak kapasiteli yeni bir hastane yapılmasını uygun buldu çürük olması nedeniyle yıkılan bina yerine yeni hastane inşa edildi. 20 yatak kapasiteli hastane her geçen gün kendisini yenileyerek, bölgeye sağlık hizmeti sunuyor. Son olarak hastanede iç hastalıkları servisi de hizmete açıldı.