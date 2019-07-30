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Hastanenin konukları

YOZGAT Şehir Hastanesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ‘Damla Gönüllülük Harekâtı’ gönüllülerini ağırladı.

Hastanenin konukları

YOZGAT Şehir Hastanesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ‘Damla Gönüllülük Harekâtı’ gönüllülerini ağırladı.

30 Temmuz 2019 Salı 00:00
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Hastanenin konukları

Üçü yabancı ülkeden olmak üzere 45 kişilik ekip, Şehir Hastanesini ziyaret etti. Gençler, hastanenin işleyişi hakkında fikir edinmek amacıyla ilgililerden genel bilgi aldı. Daha sonra da hastaneyi gezdi. 

Anahtar Kelimeler:
Yozgat şehir Hastanesi
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