Hastanenin konukları

Üçü yabancı ülkeden olmak üzere 45 kişilik ekip, Şehir Hastanesini ziyaret etti. Gençler, hastanenin işleyişi hakkında fikir edinmek amacıyla ilgililerden genel bilgi aldı. Daha sonra da hastaneyi gezdi.
30 Temmuz 2019 Salı 00:00
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YOZGAT Şehir Hastanesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ‘Damla Gönüllülük Harekâtı’ gönüllülerini ağırladı.
Üçü yabancı ülkeden olmak üzere 45 kişilik ekip, Şehir Hastanesini ziyaret etti. Gençler, hastanenin işleyişi hakkında fikir edinmek amacıyla ilgililerden genel bilgi aldı. Daha sonra da hastaneyi gezdi.