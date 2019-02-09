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Hastanenin konukları

TÜRKİYE’nin ilk Şehir Hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi, farklı şehirlerden gelen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Hastanenin konukları

TÜRKİYE’nin ilk Şehir Hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi, farklı şehirlerden gelen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

09 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
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Hastanenin konukları

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkan Vekili Abdulkadir Taşletimur, Bilgi İşlem Birim Sorumlusu Niyazi Küçükaslan, Osmaniye Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Hakan Eskioğlu Yozgat Şehir Hastanesini ziyaret etti. Hastanenin ‘HIMSS Seviye 7’ olmasını sağlayan uygulamaları yerinde görmek, incelemek üzere gelen Osmaniye ekibi, ziyaretin son derece verimli geçtiğini, hastanenin birimlerini gezerek fikir alışverişinde bulunduklarını ifade ettiler. 

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