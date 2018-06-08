Hastanenin konukları

Yozgat Belediye Başkan Vekili Ali Akgül nezaretinde Kırgızistan Osh şehri doktorları, Baş Travmatoloğu Abdiraev Parpi, Diş Hekimi Başhekimi Torokanov Talantbek, Travmatoloji Uzmanı Ormoshev Kubanychbek, Göz Doktoru Tolubaeva Tolgonay, Tıbbi Uzman Komisyon Baş Doktoru Mamazhusupova Saltalat, Terapi Bölüm Başkanı Sharipbaeva Aida, Laboratuvarlar Başkanı Isakova Gulmira ziyarette hazır bulundu. Son derece verimli geçen ziyarette hastanenin bütün bölümleri konuklara gezdirilip, bilgi verildi. Hastane Başkekimi Aziz Ahmet Surel, İşletme Müdürü, SPV Temsilcisi ve hastanenin emektar personellerinden Şehir Hastanesi ile bilgiler alan Kırgızistan heyeti, memnun ayrıldı.
08 Haziran 2018 Cuma 07:00
74 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol