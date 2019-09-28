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Hastanemiz Model oldu

YOZGAT Şehir Hastanesi, HIMSS 7 sertifikasını kazandıran uygulamalarıyla Türk Sağlık sektörünün öncülerinden biri oldu.

Hastanemiz Model oldu

YOZGAT Şehir Hastanesi, HIMSS 7 sertifikasını kazandıran uygulamalarıyla Türk Sağlık sektörünün öncülerinden biri oldu.

28 Eylül 2019 Cumartesi 00:00
Hastanemiz Model oldu

Türkiye’nin birçok ilinden sağlık idarecilerini ağırlayan Yozgat Şehir Hastanesi’nin konukları bu kez, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nin idarecileri, Elazığ ilçe hastane müdürleri ve sağlık personelleri oldu. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Fuat İşbilir, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gülay Karataş, Elazığ Ruh Sağlığı Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Hakan Kavak ve beraberindeki heyet HIMSS 7 uygulamalarında Türkiye ve Avrupa’ya öncü olarak eğitim hizmeti de veren Yozgat Şehir Hastanesi’nde ağırlandı. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. İbrahim Akkurt, Başhekim Yardımcısı Dr. İsmail Şimşek ile birlikte, HIMSS 7 uygulamalarını yerinde görmek için hastaneye gelen heyete eğitim salonunda sunum yaptı.
Başhekim Akkurt, Yozgat Şehir Hastanesi’nin, ABD’de kurulmuş, kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olan HIMSS yetkililerinin denetimlerinden başarıyla geçerek, Ocak 2018’de zorlaştırılan kriterlere göre ‘Seviye 7 Tam Dijital Hastane’ olarak tescil edilen ilk şehir hastanesi olduğunu anlattı. Akkurt, "Hastanemize hizmet kalitesinin yanı sıra hasta ve çalışan güvenliği açısından da büyük avantajlar sunan bu sertifika ile ilgili eğitim ortamı oluşturmak bizleri de mutlu ediyor. Deneyimlerimizi paylaşarak ülkemizde daha fazla hastanenin bu sertifikaya sahip olmasını arzu ediyoruz" dedi. Sunumun ardından, heyet Yozgat Şehir Hastanesi yöneticilerinin eşliğinde HIMSS 7 Sertifikası kazandıran uygulamaları yerinde inceleyerek, tüm birimlerin ilgililerinden bilgi aldı. Konuk heyet, başta Başhekim Dr. İbrahim Akkurt olmak üzere, tüm hastane yönetimine ve çalışanlarına verdikleri bilgiler ve paylaşımları için teşekkür ettiler.
 

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Hastanemiz Model Oldu
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