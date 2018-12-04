Hastanemiz dijitalleşti

Yozgat Şehir Hastanesi’ne ABD’de kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan Healthcare Informatıon and Management Systems Society (HIMSS) yetkililerinin denetimlerini başarıyla geçerek Avrupa’nın ilk ve tek tescil edilen hastanesi oldu. Kamu ve özel sektör işbirliği modeli ile hizmet veren Yozgat Şehir Hastanesi, dijital hastane derecelendirmesinde dünyaca kabul görmüş kriterleri yerine getirerek, ABD ve Avrupa’dan gelen HIMSS yetkililerinin gerçekleştirdiği denetimlerden başarıyla geçti.

Konuyla ilgili toplantı düzenleyen İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin, Hastane Başhekimi Aziz Ahmet Surel ve Rönesans Yozgat Şehir Hastanesi İşletme Müdürü Tansel Yücel süreçle ilgili bilgiler verdi. Hastane Başhekimi Aziz Ahmet Surel, bu belgeye sahip olmak için kamu- özel sektör ayrımı olmaksızın tüm ekip olarak canla başla çalıştıklarını söyledi. Rönesans İşletme Hizmetleri Yozgat Şehir Hastanesi İşletme Müdürü Tansel Yücel ise, HIMSS 7 validasyonunun çok zorlu bir yolculuk olduğunu, inanılmaz emek ve teknoloji kullanılarak elde edildiğini belirterek, “Tüm bu emeklerin karşılığı bu sertifika ile alınmış oldu. Yozgat Şehir Hastanemiz Avrupa kıtasında 2018 kriterlerinde ilk HIMSS 7 validasyonu alan hastane ünvanını hak etti” dedi.

Yozgat İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin ise tüm hastane personelini Avrupa’da bir ilki başardıkları için kutladı.

