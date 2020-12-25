HASTANELERE KADRO TAHSiSi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat merkez ve ilçelerine 6 uzman, 20 tabip kadrosunun verildiğini belirterek, atamanın yılsonunda gerçekleşeceğini bildirdi. Milletvekili Başer, ‘’Sağlık Bakanlığımız tarafından Yozgat İl ve İlçelerimizde görevlendirilmek üzere Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında 96. Dönem Münhal kadrolar açıklandı. Yozgat’ımıza 6 uzman, 20 tabip doktorun kadro tahsisi yapıldı. Atamaları 30 Aralık 2020'de yapılacaktır’’ dedi. Aydıncık ve Saraykent hastanelerine ikişer, Boğazlıyan ve Yerköy Hastanesi’ne 3’er, Sorgun Hastanesi’ne 6, Sarıkaya Hastanesi, Sorgun İlçe Sağlık, Yozgat Merkez Toplum Sağlığı, Çekerek Toplum Sağlığı Merkezi’ne birer doktor kadrosu verildi. Sorgun Devlet Hastanesine Acil Tıp Uzmanı, Boğazlıyan'a Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Akdağmadeni’ne İç Hastalıklar, Yozgat Şehir Hastanesi'ne İç Hastalıklar, Romatoloji, Tıbbi Onkoloji doktorları için kadro açıldı. Öte yandan Yozgat Şehir Hastanesi hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Ataması yapılan Üroloji Hekimi Op. Dr. Ahmet Murat Bayraktar, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hekimi Uzman Dr. Zeynep Çilsal, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hekimi Uzman Dr. Ece Ağdaş Ertan, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hekimi Uzman Dr. Fatih Özel hastanede göreve başlayıp, hasta kabul ettikleri bildirildi.