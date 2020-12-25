Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1426
ALTIN
453.453
DOLAR
7.5685
STERLİN
10.2761
EURO
9.2219

HASTANELERE KADRO TAHSiSi

Yozgat Şehir Hastanesi ile birlikte ilçelerdeki hastanelere verilen kadrolara atama yılsonuna kadar yapılacak.

25 Aralık 2020 Cuma 00:54
HASTANELERE KADRO TAHSiSi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat merkez ve ilçelerine 6 uzman, 20 tabip kadrosunun verildiğini belirterek, atamanın yılsonunda gerçekleşeceğini bildirdi. Milletvekili Başer, ‘’Sağlık Bakanlığımız tarafından Yozgat İl ve İlçelerimizde görevlendirilmek üzere Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında 96. Dönem Münhal kadrolar açıklandı. Yozgat’ımıza 6 uzman, 20 tabip doktorun kadro tahsisi yapıldı. Atamaları 30 Aralık 2020'de yapılacaktır’’ dedi. Aydıncık ve Saraykent hastanelerine ikişer, Boğazlıyan ve Yerköy Hastanesi’ne 3’er, Sorgun Hastanesi’ne 6, Sarıkaya Hastanesi, Sorgun İlçe Sağlık, Yozgat Merkez Toplum Sağlığı, Çekerek Toplum Sağlığı Merkezi’ne birer doktor kadrosu verildi. Sorgun Devlet Hastanesine Acil Tıp Uzmanı, Boğazlıyan'a Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Akdağmadeni’ne İç Hastalıklar, Yozgat Şehir Hastanesi'ne İç Hastalıklar, Romatoloji, Tıbbi Onkoloji doktorları için kadro açıldı. Öte yandan Yozgat Şehir Hastanesi hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Ataması yapılan Üroloji Hekimi Op. Dr. Ahmet Murat Bayraktar, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hekimi Uzman Dr. Zeynep Çilsal, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hekimi Uzman Dr. Ece Ağdaş Ertan, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hekimi Uzman Dr. Fatih Özel hastanede göreve başlayıp, hasta kabul ettikleri bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
HASTANELERE KADRO TAHSiSi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaşlılar virüs taşıyıcılarından korunmalı
Yaşlılar virüs taşıyıcılarından korunmalı
Akciğer zarı kanserinde olumlu gelişme
Akciğer zarı kanserinde olumlu gelişme
Aşı tek başına korumuyor
Aşı tek başına korumuyor
AŞI OLMADAN KURTULAMAYIZ!
AŞI OLMADAN KURTULAMAYIZ!
Pandemi Döneminde Vitaminlerin önemi
Pandemi Döneminde Vitaminlerin önemi
Personele takvim
Personele takvim
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim