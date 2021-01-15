Hastanelere aşı odası

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, salgının/bulaşın toplum sağlığı, kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma, yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildi. Covit-19 pandemisinde kesin tedavi yönteminin henüz bulunamaması, salgının tam olarak sonlanmaması nedeniyle virüse özgün en etkili korunma yönteminin aşı olduğunun kabul edildiği hatırlatıldı. Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda belirlenen hedef gruplara yönelik Covit-19 aşılamalarının yapılacağı hastanelerde aşı uygulaması yapılması planlandı. Şefaatli Osman Belkaya Devlet Hastanesinde de bakanlık tarafından hazırlanan aşı uygulama rehberi ve belirtilen esaslar doğrultusunda aşı uygulama alanları hastaların konforu, sağlığı için hazır hale getirildi. Vatandaşların, MHRS, Alo 182 ve Aile hekimliği sistemi üzerinden aşı hakları olup olmadığını öğrenebilecekleri, aşı hakları varsa randevu alabilecekleri bildirildi.