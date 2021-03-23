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HASTANELERE AMBULANS

Sağlık Bakanlığı tarafından, Yerköy ve Sorgun Devlet Hastanelerine tam donanımla modern ambulans desteğinde bulunuldu.

23 Mart 2021 Salı 00:28
HASTANELERE AMBULANS

SAĞLIK Bakanlığı tarafından Yerköy ve Sorgun Devlet Hastanelerine tam donanımlı ambulans verildi. AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Hacı Dereli, Yerköylü vatandaşlara hizmet vermek amacıyla tam donanımlı son sistem ambulansı hastaneye kazandırdıklarını söyledi. Dereli, ‘’Emeği geçen herkese Yerköylü hemşehrilerimiz ve teşkilatımız adına teşekkür ederiz’’ dedi. AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç da, bakanlık tarafından tedarik edilen ambulansın hastane yönetimi tarafından teslim alındığını belirtti. Kılıç, "Ülkemiz sağlık alanında birçok reformlar yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Gün geçtikçe gelişen hastanelerimiz, hastalara daha iyi hizmet vermenin gayreti içinde. Bu bağlamda Sorgun Devlet Hastanesi de eksiklerini bir bir tamamlayarak bu hizmet yarışında yerini almaktadır. Bakanlığımız tarafından verilen bu ambulans bu hizmet yarışında yerini alacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. •Şahin Özmen• 

Anahtar Kelimeler:
HASTANELERE AMBULANS
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