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Hastanelerde aşı hazırlığı

SAĞLIK Bakanlığı, Covit-19 aşılarının uygulanacağı alanların belirlenmesine yönelik gönderdiği genelge doğrultusunda hazırlıklara başlanıldı.

14 Ocak 2021 Perşembe 00:53
Hastanelerde aşı hazırlığı

Sağlık Bakanlığı genelgesinde hastane yatak sayılarına göre aşı odalarının belirlenmesi istendi. Yatak sayısı 400-999 arası olan hastanelerde 20 aşı odası bulundurulması istendi. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, hastanenin 475 yatak kapasitesine sahip olması nedeniyle 20 aşı odası hazırladıklarını söyledi. Başhekim Kozan, ‘’Hangi grupların aşılanmasına başlanacağı basın, web sitesi gibi yollarla vatandaşları duyurulacaktır. Sağlık Bakanımızın belirttiği gibi, aşı uygulama odaları hastane bünyesinde kolay ulaşılan bir yerde ve geniş, ferah bekleme alanı oluştururduk. Vatandaşların odaya ulaşımında hastanenin girişinden itibaren yönlendirme levhaları ve yönlendirme elemanı ile ulaşım kolaylaştırdık. Aşı uygulaması yapılacak vatandaşlar hastanelere randevu alarak gelecek. Aşı odaları, poliklinik odalarından uzakta ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlandığını belirterek,  aşı uygulama alanlarında el antiseptiği erişilebilir bir yere yerleştirdik” dedi. Başhekim Kozan, hastaların gelmeden önce e-Nabız veya Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) 182 üzerinden aşı hakları olup olmadığını öğrenebileceklerini, aşı hakları varsa randevu oluşturmaları gerektiğini bildirdi. Hastaların Aile Sağlığı Merkezlerinden veya hastaneden randevuyu alabileceklerine vurgu yapan Başhekim Dr. Mustafa Kozan, ‘’Randevusunu oluşturduktan sonra hastaneye gelenler, aşı odalarına teker teker alınarak muayene edilecek. Gelenlerin daha önceki hastalıklarına dair öyküsü, alerjisinin olup olmadığı, özellikle aşı bileşenine ait alerji öyküsünün olup olmadığı sorgulanacak. Ateşli bir hastalığının olup olmadığı, aşı olmasına engel bir durum olup olmadığı aydınlatılacak. Eğer aşı olması için bir engel yoksa aşılanacak" diye konuştu. ‘’Aşılananların en az 30 dakika hastanede kalması gerekiyor’’ diyen Başhekim Kozan, ‘’Olası bir yan etki durumunda müdahale edilmesi amacıyla aşı odalarının yanında müdahale odalarımız mevcuttur. Müdahale odalarında, acil durumda müdahale edilmesi için her türlü personelimiz ve ilaç bulundurulmaktadır’’ ifadelerini kullandı, maske, mesafe ve temizlik kuralı ile alınan tedbirlere uyulmasını da istedi.  

Anahtar Kelimeler:
Hastanelerde Aşı Hazırlığı
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