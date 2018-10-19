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Hastaneler ‘Bebek Dostu’ Oldu

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı’ kapsamında 'Bebek Dostu Unvanı' almayı hak eden hastanelere sertifikaları törenle verildi.

Hastaneler ‘Bebek Dostu’ Oldu

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı’ kapsamında 'Bebek Dostu Unvanı' almayı hak eden hastanelere sertifikaları törenle verildi.

19 Ekim 2018 Cuma 07:00
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Hastaneler ‘Bebek Dostu’ Oldu

Aydıncık Devlet Hastanesi, Çayıralan Devlet Hastanesi, Çandır Devlet Hastanesi, Sarıkaya Devlet Hastanesi, Saraykent Devlet Hastanesi, Şefaatli Devlet Hastanesi, Kadışehri Devlet Hastanesi ve Yenifakılı Devlet Hastaneleri de ‘Bebek Dostu’ unvanına sahip oldu. Böylece Yozgat’ta tüm hastanelerin bebek dostu olduğu kaydedildi. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, “Bebek Dostu Hastane” unvanına sahip. Bu unvanı almak yetmiyor, yıl içerinde değerlendirmeler yapılıyor, Bakanlığımız tarafından gelen ekip, değerlendirerek unvanın devamlılığı için çalışmalar yapıyor. Bir kere bu unvanı almak yeterli olmuyor, kriterlere bir sonraki sene uyulmadığında unvanı kaybetmiş oluyoruz. İlimizde Bebek Dostu çalışmalarını önemsiyor ve tüm ekibimizle anne ve bebek sağlığı için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıyoruz. Anne sütünün önemini bebek sağlığı için önemli olduğunu bilmeyen yok. Bazı durumlarda anneler bebeğinin aç kalacak korkusu ile doktora başvurmadan mamaya başlıyor. Dikkat edilmesi gereken bir nokta ise doktora başvurmadan mama başlanmamalı. Geleceğimiz olan bebeklerimiz ve onları yetiştiren annelerimiz bizim kutsal emanetlerimizdir. Yozgat’ta tüm hastanelerimiz Bebek Dostu Unvanına sahip oldu. Yaptıkları çalışmalarından dolayı tüm yönetici ve sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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