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Hastaneden çalışanlarına teşekkür

YOZGAT Şehir Hastanesi başhekimliği, hastanenin yardımcı hizmetler bölümünde çalışan personele, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

13 Nisan 2021 Salı 00:38
Hastaneden çalışanlarına teşekkür

Yozgat Şehir Hastanesi’nin Kamu Özel Ortaklığı ile hizmetlerini 7/24 aralıksız sürdürdüğü hatırlatıldı. Hizmet binasının Arazi Hizmetleri, Ortak Hizmetler, Mefruşat Hizmetleri, Yer Bahçe Hizmetlerinde görev yapan personele teşekkür edilerek, verilen hizmetler hakkında da bilgiler aktarıldı. Bina Arazi Hizmetlerinde görevli personelin, tüm hastane kampüs alanındaki teknik cihazlar, ekipmanlar ve bina yapı elemanlarının periyodik, iş emirlerine bağlı bakım, onarım hizmetleri verdiği hatırlatıldı. Bununla birlikte, yüksek teknoloji ekipmanlar ile sağlıkta kalite standartlarına ve 7/24 esasına göre kullanıcılara daha konforlu bir ortam hazırlamak adına çalıştıkları kaydedildi. Mefruşat Hizmetleri personelinin, hastane alanındaki gerekli tüm operasyon ihtiyaçlarının tamamını kapsayacak şekilde Tekstil-Mobilya ve Mefruşat Hizmetlerinin hasta ve hasta yakınlarına daha konforlu bir ortam hazırlamak adına çalıştıklarına dikkat çekildi. Yer ve Bahçe Hizmetlerindeki personelinde, kampüse bağlı tüm açık alanlarda düzeltici, etkin ve planlı bahçıvanlık hizmeti verdiği hatırlatıldı. Bahçe ve peyzaj alanlarında yer alan yürüme yolları, kaldırımlar, dış yapı, yüzeylerin düzeltici, etkin, planlı bakımlarının yapıldığı kaydedildi. Kar, buz ve su birikintisi gibi doğal olayların bertaraf edilmesi için acil durum hizmetleri, bina içi ve bina dışı mevsimlik çiçek dikim ve bakım hizmetleri, sulama sistemi hizmetleri, hasta ve hasta yakınlarının rahat edebileceği bir ortam oluşması için 7/24 saat esasına göre hizmet verdiklerinin altı çizildi. 

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Hastaneden çalışanlarına Teşekkür
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