Hastanede yeni uygulama

YOZGAT Şehir Hastanesi yoğun bakımında tedavi görmekte olan hastaların, yakınlarıyla görüşmelerine yönelik mağduriyetleri yapılan çalışma ile giderildi. Hastane Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, Korona virüs Pandemisi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan rehber doğrultusunda yoğun bakım hastaları için ziyaretçi kabul edilemediğini hatırlattı. Başhekim Kozan, hasta yakınlarının aile bireylerini görmek istemeleri, taleplerini hastane yönetimine iletmeleri üzerine başlattıkları çözüm arayışını, yeni bir uygulama ile noktaladıklarını kaydetti. Başhekim Kozan, ‘’Yoğun bakım bekleme salonundaki hasta yakınlarının ve yoğun bakımda bulunan hastaların tablet bilgisayarlar yardımıyla fiziksel olmasa da görüntülü görüşmelerine olanak sağlanmış olduk. Uygulama ile yoğun bakımda aile bireylerini göremeyen hasta yakınlarının taleplerini karşılanmış olduk’’ dedi.