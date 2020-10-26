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Hastanede yeni sistem

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde doğru ilaç kullanımına yönelik yeni bir sistem devreye sokuldu. Dijitalleşmenin en üst seviyesi olan HIMSS 7 sertifikasyonuna sahip Yozgat Şehir Hastanesi, Mobil İlaç Doğrulama Arabası ile ilaç tedavisinde uygulanan ‘5 Doğru Kuralı’ ile hata yapma riskinin önüne geçti. Hem hasta hem çalışan güvenliği açısından en uygun ortam sağlayan Yozgat Şehir Hastanesi’nde kullanılan Mobil İlaç Doğrulama Arabası ile personelin hasta başında doğru kişiye, doğru ilacı, doğru zamanda, doğru dozda, doğru yolla uygulanmasını sağlamaya başladı.

26 Ekim 2020 Pazartesi 00:18
Hastanede yeni sistem
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Anahtar Kelimeler:
Hastanede Yeni Sistem
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