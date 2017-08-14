Hastanede yangın tatbikatı

Hastane Başhekimliğinin İş sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve Sıla İş Sağlığı ve Güvenliği AŞ.’nin ortak hazırladıkları senaryoya göre gerçekleştirilen tatbikat başarıyla gerçekleştirildi.

Senaryo gereği hastanenin 7’nci katında başlayan yangınla birlikte görevli personeller, koordinasyon ve kendilerine verilen süreler içerisinde tatbikatı başarıyla sonuçlandırdılar. Dumandan etkilenen, hafif yaralı, solunum ve dolaşım fonksiyonu sorunu yaşayan hastaya sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesi, hasta tahliyesi, acil çıkış kapılarının kullanımı, çevresel kaza ve güvenlik ekibinin sayım, kayıp kişi tespiti, arama kurtarma ve tahliye ekibinin hastaları acil toplanma alanına sevk etmesiyle tatbikat sona erdi.

Başarıyla sonuçlanan tatbikat sonrasında Hastane başhekimi Op.Dr.Aziz Ahmet Sürel; “Görevli ekiple yaptığı değerlendirme toplantısında tatbikatların devam edeceğini belirterek görev alan tüm personele teşekkür etti.

