Hastanede tedbirler artırıldı

YOZGAT Şehir Hastanesi'nde korona virüsü ile ilgili alınan tedbirlere bir yenisi eklendi. Hastaneden yapılan duyuruda, Yozgat Valisi Kadir Çakır başkanlığındaki kurul tarafından alınan karar doğrultusunda, nastanede randevulu, randevusuz ve acil alanında normal hasta kabulünün yapılmayacağı belirtildi. Hastanede sadece Korono Virüsü vakalarına bakılacağına vurgu yapılarak, 'Korona virüs şüphesi olanlar Pandemi Polikliniğimizde muayene edilecektir. Normal poliklinik hastaları Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde muayene edilecektir. Gerekli hassasiyeti göstermenizi rica ederiz' denildi.