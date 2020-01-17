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HASTANEDE TATBiKAT

SORGUN Devlet Hastanesinde afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında dış toplu yaralanma tatbikatı gerçekleştirildi.

HASTANEDE TATBiKAT

SORGUN Devlet Hastanesinde afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında dış toplu yaralanma tatbikatı gerçekleştirildi.

17 Ocak 2020 Cuma 03:58
HASTANEDE TATBiKAT

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Afet Birimi tarafından, meydana gelecek afetlere karşı önceden önlem almak, afetlere karşı hazırlık yapmak, personeli bilgilendirmek amacıyla Sorgun Devlet Hastanesi’nde tatbikat yapıldı. Tatbikatta, olası bir çoklu yaralanmış hasta gelmesi durumunda hastanedeki yönetim ekibinin, diğer personellerin görevleri, bu durumda yapması gerekenler ele alındı. Olay yönetim ekibi, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü gözetmenlerinin katılımı ile yürütülen tatbikat, hastane acil servisinde gerçekleştirildi. Afet ve Acil Durum Planı çerçevesinde hazırlanan senaryoya göre hastane yakınında meydana gelen olay neticesinde hastaneye çok sayıda yaralının bir anda gelmesi durumunda yönetim ekibinin sorumlulukları, toplanma, tahliye ve müdahale şekilleri belirlendi. Afet ve acil durumun meydana geldiği ilk andan itibaren öncelik sırasına göre yapılması gerekenler, iletişimin nasıl sağlanacağı, diğer kurumlar ile koordinasyon, yönetim ekibinin üstlenecekleri görevler tatbikatta değerlendirildi. Aynı zamanda sağlık hizmetlerinin etkin ve hızlı yürütülmesi, operasyon, lojistik, planlama, finans, halkla ilişkiler, sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi gibi konularda imkan ve kabiliyetlerin denenmesi, bu konularda işbirliğinin geliştirilmesi yönünde yapılması gerekenler de gözden geçirildi. Tatbikat sonrası afet ve acil durumlara en sistemli, hızlı ve güvenli şekilde müdahale edebilmek için nasıl organize olunacağı üzerinde durularak, tatbikatın genel bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Hastanede Tatbikat
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