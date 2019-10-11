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Hastanede tatbikat

KADIŞEHRİ İlçesinde, masa başı ve uygulamalı yangın tatbikatı yapıldı.

Hastanede tatbikat

KADIŞEHRİ İlçesinde, masa başı ve uygulamalı yangın tatbikatı yapıldı.

11 Ekim 2019 Cuma 00:00
Hastanede tatbikat

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Afet Birimi tarafından, meydana gelecek afetlere karşı önceden önlem almak, afetlere karşı hazırlıklı bulunmak, personeli bilgilendirmek amacıyla yürütülen tatbikatlar devam ediyor. Daha önce Yozgat’ta ve bazı ilçelerdeki sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilen tatbikatlara bir yenisi de Kadışehri İlçe Hastanesinde eklendi. Hastane Afet Planı kapsamında, ‘Yangın’ konulu masa başı tatbikatın ardından uygulamalı yangın tatbikatı yapıldı. 

Anahtar Kelimeler:
Hastanede Tatbikat
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