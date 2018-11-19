Hastanede Prematüre günü

Etkinliğe, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hatice İpek, Yenidoğan Uzmanız Meltem Aksu, diğer çalışanlar da katılım sağladı. Prematüre bebeklerin hayata 1-0 yenik başladığı belirtilerek, Türkiye’de her yıl dünyaya gelen 1.3 milyon bebekten 150 bin tanesinin prematüre olduğu kaydedildi. ‘Hamileliğin 37’inci haftasından önce doğan bebekler ‘prematüre’ olarak bilinir. Prematüre bir bebeğin bakımı, bebeğin düşük kilosu ve diğer olası sağlık sorunları sebebiyle zor ve zaman alıcı olabilir. Buna ek olarak birçok prematüre bebek hastanede daha uzun süre kalmaya ihtiyaç duyar’’ denildi.