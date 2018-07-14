Hastanede Osmanlı sofrası

Yozgat Şehir Hastanesi yemekhanesinde Cuma günleri farklı yöre ve lezzetler personele sunuluyor.

Yozgat Şehir Hastanesi’nde bu hafta Osmanlı mutfağına ait yemekleri tatma imkanı buldu.

Yönetici ve yaklaşık 600 personeli bir araya geldiği yemekhanede, çalışanları Osmanlı kıyafetli personel karşıladı. Osmanlı müzikleri ve kıyafetleri eşliğinde öğle yemeği yiyen personel, farklı bir lezzet yolculuğuna da çıkmış oldu.