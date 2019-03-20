Hastanede Memnuniyet Anketi

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve Sağlık Sistemleri Geliştirilmesi Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen anket çalışmasının koordinatörlüğünü Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Şahin ve Şube Müdürü Serpil Şahin üstlendi. Yozgat Şehir Hastanesi’nde hasta memnuniyet anket uygulamasının 12 Nisan 2019 tarihine kadar devam ettirileceği bildirildi. Bir ay sürecek olan memnuniyet anketinde hastaneden hizmet alan vatandaşların sağlık hizmetlerinden duydukları memnuniyet düzeylerini ölçmek, sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik veri temin edilmeye çalışılacağı kaydedildi.