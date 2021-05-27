Hastanede ilk ameliyat

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde, modern tıbbın bütün imkânları kullanılarak bölge halkına kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam ederken, başarılı cerrahi operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde ilk kez mesane büyütme ameliyatı başarı ile yapıldı. Çorum'un Alaca ilçesinde omurgasındaki tümörel kitlesinden dolayı mesane kapasitesi küçülen ve idrar tutamama şikayeti ile hayatını sondayla yaşamaya devam eden 18 yaşındaki Muhammed Kablan, Üroloji polikliniğine başvurdu. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda hastanın ameliyat olmasına karar verildi. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri-Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Işıkay, Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Sercan Sarı, Araştırma Görevlisi Mehmet Şakir Taşpınar’dan oluşan ekip tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla hastanın küçük olan mesanesi büyütüldü. Ameliyatı gerçekleştiren Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri-Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Işıkay, 18 yaşındaki hastanın polikliniğe başvurduğunda yapılan tetkiklerde idrar tutamama, böbreklerine idrar kaçırma, buna bağlı olarak sonda kullandığını, mesanesinin küçük olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Işıkay, ‘’Biz hastaya mesane büyütücü bir operasyon yaptık. Yaptığımız operasyonla mesane kapasitesini artırdık. Beraberinde böbreklerine idrar kaçırma durumuna vardı. Biz buna reflu diyoruz. Çok başarılı bir ameliyat oldu ve mesane kapasitesi 3 ila 5 katına çıkarttık. Hastamız bundan sonra zaman içerisinde mesane ile sondasız yaşayabilecek. Yapılan operasyon mesane kasına yönelik bir ameliyat olduğu için her hangi bir bağırsak kullanmadık ve temiz bir ameliyat gerçekleştirdik. Bu ameliyat Türkiye’de sayılı merkezlerde yapılan bir ameliyat. Yozgat’ta ilk kez tarafımızca yapıldı. 11 yıldır sonda ile yaşamını sürdüren hastamız ameliyat olmasa idi mesanesi daha da küçülecek ve böbrek fonksiyonlarını kaybedecek ve belki diyalize mahkum kalacaktı. Yaptığımız başarılı operasyon sonrası hastamız sondadan kurtuldu ve mesanesi büyütüldü. İdrar kaçırma sorunu da ortadan kalkarak sağlığına kavuşmuş oldu’’ dedi. Bozok üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da, operasyonu gerçekleştiren Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Işıkay ve ekibine teşekkür etti. Karadağ, Anadolu insanının artık kendi şehirlerinde şifa bulduğunu, sağlık konusunda ülkemizde yaşanan değişim ve dönüşüme bağlantılı olarak Araştırma ve Uygulama Hastanesinde de her geçen gün farklı yeniliklere imza attıklarını bildirdi. •Haber Merkezi•