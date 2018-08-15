Hastanede eğitim

4 oturum üzerinden düzenlenen etkinlikte, lenfödeme karşı korunma, tanı ve tedavi basamakları ele alındı. Sağlık çalışanlarının katıldığı etkinlikte, Lenfödemin oluşumu, önlenmesi, hastaya verilmesi gereken eğitim, konservatif ve cerrahi tedavisi konuşuldu. Özellikle meme kanseri tedavisi sonrası en sık görülen komplikasyonlardan birinin ‘lenfödem’ olduğuna dikkat çeken Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Borman, ‘’Lenfödem proteinden zengin sıvının dokularda ve cilt altında birikmesiyle karakterize bir hastalıktır. Bu durum her zaman kanser cerrahisi ya da radyoterapiye bağlı olmayıp doğumsal, travmalara bağlı ya da enfeksiyonlar nedeni ile de olabiliyor’’ dedi.

Özellikle meme kanserinde olmak üzere rahim kanseri gibi kanserler sonrasında kollarda, bacaklarda ya da genital bölgede şişlikler şeklinde lenfödemlerin oluşabileceğine dikkat çeken Borman, ‘’Boyun kanserleri ve üst yutak kanserleri sonrasında baş ve boyunda da lenfödemler olabiliyor. Lenfödemde erken tanıyı koyabilirseniz tedavi imkanınız çok daha fazla oluyor. Bu nedenle farkındalık çok önemli. Çok sayıda hasta kanser cerrahisi döneminde tedavi verilmediği için daha doğrusu ön bilgi verilmediği için lenfödem tanısı için hastanelere ya da sağlık merkezlerine başvurmakta geç kalıyor’’ diye konuştu.

Lenfödemin hem hasta yaşam kalitesinin artırılması hem de sağlık sistemine getirdiği ekonomik yük açısından önlenmesine gerektiğini vurgulayan Borman, cerrahi müdahale öncesi hastaların bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti. Kilolu kişilerde lenfödem oluşma riskinin arttığına dikkat çeken Borman, ‘’Lenfödem gelişme riski kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Aynı ameliyatı geçirmiş ve aynı terapileri almış kişilerin birinde lenfödem oluşurken diğerinde oluşmayabiliyor. Bazı hastalarda 30 sene sonra gelişebiliyor’’ ifadesini kullandı.

