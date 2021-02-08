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HASTANEDE BiR iLK

Yozgat Şehir Hastanesi’nde ilk kez 82 yaşındaki bir hastaya bacakları besleyen damarlardaki balonlaşmaları ortadan kaldırmaya yönelik yapılan ameliyat başarıyla sonuçlandı.

08 Şubat 2021 Pazartesi 00:06
HASTANEDE BiR iLK

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde ilk kez gerçekleştirilen anevrizma nedeniyle bacakları besleyen damarlardaki balonlaşmalarla ilgili ‘İliak Stent+İlaçlı Balon’ uygulamasından olumlu sonuç alındı. 82 yaşındaki erkek hasta, ameliyat sonrasında taburcu edildi. Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Görkem Yiğit, ölümcül durumlara yol açabilen karın ana damarı ve bacağı besleyen damarlardaki balonlaşmaların (abdominal, iliak aort anevrizmaları) oldukça önemli olduğunu, Kalp Damar Cerrahisi branşını ilgilendiren bir hastalık olduğunu söyledi. Yiğit, sinsice ilerleyen, genellikle 65 yaş üzerinde, tansiyon hastalığı olan ve sigara içen bireylerde görülebilen hastalığın, patladığında ölümcül bir tabloya yol açabildiğini vurguladı. Op. Dr. Yiğit, ‘’Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği, tüm yurt genelinde başlattığı ‘İçinizdeki Balon’ adlı projesi ile bu konunun önemini vurgulamaktadır. Açık ameliyat ve kapalı yöntemlerle erken müdahale edilebildiğimiz bu önemli hastalık açısından, patlama noktasına gelmeden, Kalp ve Damar Cerrahisi polikliniklerine erken tetkik ve görüntüleme yöntemleri açısından başvurabilirsiniz’’ uyarısında bulundu. Op. Dr. Görkem Yiğit, Yozgat Şehir Hastanesi’nde 82 yaşında erkek hastaya, poliklinik başvurusu sonrası karın içerisindeki bacak ana atardamarında 5x5 santim çapında balonlaşma tespit edildiğini bildirdi. Yiğit, ‘’Yaşı ve ek hastalıklarından dolayı açık cerrahi ameliyatı kaldıracak durumda değildi. Patlama riskinden ötürü aynı gün içerisinde hastanın yatışı yapılarak, kapalı yöntem ile hastaya anestezi verilmeden anjiyografi ünitesinde İliak Stent + İlaçlı Balon uygulaması başarıyla yapıldı. Servis izleminde ve işlem sonrası yapılan tetkik ve tahlillerinde problem yaşanmayan hastamız ertesi gün taburcu edildi’’ diye konuştu.

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HASTANEDE BiR ILK
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