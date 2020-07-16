Hastanede bir ilk daha

YOZGAT Şehir Hastanemizde bir ilk daha gerçekleştirildi. Yaklaşık 1,5 santim büyüklüğündeki böbrek taşı, hastanın sırt bölgesinden yapılan 0,5 santimlik kesiden böbreğe ulaşılarak başarıyla çıkartıldı.

Op. Dr. Emrah Demirci, sol böğür ağrısı ile hastaneye başvuran 50 yaşındaki hastanın yapılan tetkikleri, ayrıntılı incelemeleri sonucunda sol böbreğinde yaklaşık 1,5 santimlik taş tespit edildiğini bildirdi. Demirci, ‘’Hastanın idrar kanalında darlık olduğu için taşa dış idrar kanalından girerek ulaşmak mümkün değildi. Daha sonra sırt bölgesinden böbreğe ulaşılarak taşın alınmasına karar verildi. 0,5 santimlik bir kesi yapılarak endoskopik aletlerle taş lazer yardımıyla parçalara ayrılarak dışarı çıkarıldı. Sırt bölgesine yapılan kesi küçük olduğu için standart ameliyatta böbreğe yerleştirdiğimiz nefrostomi tüpü kullanılmadı. Böylece hastanın ağrısı ve hastanede kalış süresi daha az oldu. Ameliyat sonrası ikinci gününde hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu ettik’’ dedi.

Yozgat Şehir Hastanesi Üroloji Hekimleri Op. Dr. Emrah Demirci, Op Dr. İbrahim Can Aykanat, Op. Dr. Fatih Kocamanoğlu, hastanemizde ürolojik kanser, böbrek-idrar kanalı-idrar kesesi taş, prostat büyümesi, idrar kaçırma tedavisi, peygamber sünneti, inmemiş testis gibi tüm ürolojik ameliyatların kapalı ve açık yöntemlerle başarıyla yapıldığını belirttiler.