Hastanede Anlamlı Kutlama

Hastanenin çocuk polikliniği ve servisinde yapılan kutlamaya, Başhekim Op. Dr. İbrahim Akkurt, İdari Yönetim ekibi, Servis hemşireleri, hasta yakınları ve serviste tedavi gören çocuk hastalar katıldı. Etkinlikte, çocuk hastaların yatmakta olduğu ‘Çocuk Servisi’ süslenerek, Yozgat Belediyesine ait Bozok Naz ve Bozok Can isimli maskotlar getirildi. Maskotlar çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Servislerde tedavi için yatmakta olan tüm çocuklar ziyaret edilerek hediyeler verildi. Çocuklara pasta kesilip ve çeşitli ikramlar sunuldu.