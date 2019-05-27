Hastanede Ameliyatsız Çözüm!

Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Necip Fazıl Aras, çocuklarda, inatçı kusmalar, gaitada kan, kramp şeklinde karın ağrıları şikayetleri ile karşı karşıya kalan ailelerin, vakit kaybetmeden acil servislere başvurması gerektiği uyarısında bulunarak, tedaviye geç kalınması durumunda bağırsak segmentinde kayıplar yaşanabileceğini söyledi. Fiziki muayene ve ultrasonografi ile ‘bağırsak düğümlenmesi’ tanısı koyulan hastanın acilen tedavi altına alınması gerektiğini bildiren Dr. Aras, Yozgat Şehir Hastanesi’nde geliştirilen yeni tedavi yönteminin avantajlarından bahsederken, ‘’Eskiden tek tedavi yöntemi olan açık cerrahi yerini teknoloji ile birlikte gelişen yöntemlere bıraktı. Hastanemizin Çocuk Cerrahisi kliniğinde geliştirilen ameliyatsız yöntem redüksiyon pompası ile ameliyat sonrası oluşabilecek komplikasyonların, çocukların anestezi almasının, uzun süren kesi iyileşmelerinin önüne geçilmiş oluyor” dedi.

Op. Dr. Necip Fazıl Aras, Yozgat’ta ilk defa, yeni sistemle çevre illerdeki hastalara da hizmet verileceğini kaydetti. Aras, ‘’Özellikle erken tanı durumunda ve altta yatan başka hastalık olmadığında havayla redüksiyon yöntemi başarılı sonuçlar vermektedir. Bu yöntemde, ameliyathanede hafif bir anestezi ile skopi altında makattan özel bir sistemle kontrollü basınç verilerek, herhangi bir risk oluşturmadan, iç içe geçmiş bağırsaklar çözülür. Tecrübeli ellerde başarı oranı yüzde 90-95’leri bulmaktadır. Bu yöntem ile sonuç alınamayan vakalarda cerrahi girişim uygulanır” diye konuştu.