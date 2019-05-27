Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
86072
ALTIN
251.883
DOLAR
6.0742
STERLİN
7.7606
EURO
6.8075

Hastanede Ameliyatsız Çözüm!

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde, özellikle mevsim geçişlerinde ve 0-4 yaş arası çocuklarda sıklıkla görülen, halk arasında ‘bağırsak düğümlenmesi’ olarak bilinen,  hastalıkla ilgili ameliyatsız tedavi edilmeye başlandığı açıklandı.

Hastanede Ameliyatsız Çözüm!

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde, özellikle mevsim geçişlerinde ve 0-4 yaş arası çocuklarda sıklıkla görülen, halk arasında ‘bağırsak düğümlenmesi’ olarak bilinen,  hastalıkla ilgili ameliyatsız tedavi edilmeye başlandığı açıklandı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
0 Okunma
Hastanede Ameliyatsız Çözüm!

Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Necip Fazıl Aras, çocuklarda, inatçı kusmalar, gaitada kan, kramp şeklinde karın ağrıları şikayetleri ile karşı karşıya kalan ailelerin, vakit kaybetmeden acil servislere başvurması gerektiği uyarısında bulunarak, tedaviye geç kalınması durumunda bağırsak segmentinde kayıplar yaşanabileceğini söyledi. Fiziki muayene ve ultrasonografi ile ‘bağırsak düğümlenmesi’ tanısı koyulan hastanın acilen tedavi altına alınması gerektiğini bildiren Dr. Aras, Yozgat Şehir Hastanesi’nde geliştirilen yeni tedavi yönteminin avantajlarından bahsederken, ‘’Eskiden tek tedavi yöntemi olan açık cerrahi yerini teknoloji ile birlikte gelişen yöntemlere bıraktı. Hastanemizin Çocuk Cerrahisi kliniğinde geliştirilen ameliyatsız yöntem redüksiyon pompası ile ameliyat sonrası oluşabilecek komplikasyonların, çocukların anestezi almasının, uzun süren kesi iyileşmelerinin önüne geçilmiş oluyor” dedi. 
Op. Dr. Necip Fazıl Aras, Yozgat’ta ilk defa, yeni sistemle çevre illerdeki hastalara da hizmet verileceğini kaydetti. Aras, ‘’Özellikle erken tanı durumunda ve altta yatan başka hastalık olmadığında havayla redüksiyon yöntemi başarılı sonuçlar vermektedir. Bu yöntemde, ameliyathanede hafif bir anestezi ile skopi altında makattan özel bir sistemle kontrollü basınç verilerek, herhangi bir risk oluşturmadan, iç içe geçmiş bağırsaklar çözülür. Tecrübeli ellerde başarı oranı yüzde 90-95’leri bulmaktadır. Bu yöntem ile sonuç alınamayan vakalarda cerrahi girişim uygulanır” diye konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Bağımlılık öldürebiliyor!
Bağımlılık öldürebiliyor!
Yetkili sendika Sağlık Sen
Yetkili sendika Sağlık Sen
Sahursuz oruç tutmayın
Sahursuz oruç tutmayın
Yılın ebe-hemşiresine ödül
Yılın ebe-hemşiresine ödül
Eczacılar günü kutlandı
Eczacılar günü kutlandı
Bilim Fuarı açıldı
Bilim Fuarı açıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim