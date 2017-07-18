Hastanede 15 Temmuz sergisi

Yozgat Şehir Hastanesinde “15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Fotoğraf Sergisi” poliklinik girişinde açıldı. Hasta ve hasta yakınları, sağlık personelleri, fotoğraf sergisine yoğun ilgi gösterdi.

15 Temmuz anılarının taze tutulması amacıyla bu serginin önemli olduğunu ifade eden Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. İsmail Kurca yaptığı açıklamada şunları söyledi: “15 Temmuz yeni bir kurtuluş savaşıydı. Yeniden Türkiye'nin bir dirilişiydi. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece, bizleri yıkmaya bölmeye, parçalamaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Mehmet Akif Ersoy’un ‘Asım’ın nesli’ dizelerini hatırlayacak olursak, “Asımın nesli dedim ya nesilmiş gerçek, çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek. Bu büyük Türk milletin ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimizi kardeşimiz olarak her an kucaklıyorum ve Allah bu ihaneti bir daha bu millete göstermesin”