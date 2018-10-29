Hastane yönetimi fuara katıldı

Başhekim Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, ‘Hasta Odaklı Sağlık Hizmetinde Güncel Yaklaşımlar’ konulu sunum yaptı. Başhekim Surel, katılımcı ekibiyle birlikte ‘Emram Seviye 7 olma yolunda neler yapılmalı’ panelinde, Şehir Hastanesi tanıtıp, çalışmaları anlattı. Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci ile birlikte diğer bazı konuşmacılar Yozgat Şehir Hastanesi’nin yapmış olduğu çalışmalardan övgüyle bahsetti. Ülkemizin ve Yozgat Şehir Hastanesi'nin Sağlık Bilişimindeki başarısı, ABD ve Avrupa’dan gelen HIMSS yetkilileri tarafından tescil edildi. Yozgat Şehir Hastanesi’ne ödülünü, Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci ile diğer uluslararası kuruluşların yöneticileri tarafından verildi.