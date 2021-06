HASTANE TARTIŞMASI!

Yozgat Şehir Hastanesi’nin de aralarında bulunduğu 5 şehir hastanesinde verilen hizmetlerin işletim hakkını elinde bulunduran Rönesans Holding, sağlık sektöründen çekilme kararının ardından yaptığı devir işlemi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Geçtiğimiz hafta sonunda başlayan tartışmalara yenileri eklenmeye devam ederken, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, ‘’Satış Yok’’ açıklamasında bulunurken, DEVA Partisi Yozgat İl Başkanı İsmail Yılmaz ve Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş da, şehir hastanelerinin işletme hakkının yabancılara devrinin yanlış olduğuna dikkat çekti.

AK PARTİ

İL BAŞKANI

AK Parti Yozgat il Başkanı Yusuf Başer yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Birkaç gündür gerek sosyal medya da gerek bazı yayın organlarında Şehir Hastanesi satıldı başlıklı haberler ve paylaşımlar görülmektedir. Bu bilgi kirliliği bizlere taşıdığımız önemli sorumluluktan ötürü açıklama yapma ihtiyacı doğurmuştur’’ dedi. Başer, fazla detaya girmeden kısa ve net olarak Şehir Hastanesinin satılmadığını, böyle bir şeyin olmasının hiç bir zaman da söz konusu olmadığını ileri sürdü. Başer, ‘’Rönesans tarafından Güvenlik, Temizlik, Yemek, Sterilizasyon gibi alt yüklenicileri işletmeciliği İSS firmasına devredilmiştir. Bu işlemin devletimize ekstra hiç bir maliyeti yoktur. Devletimizin yine tek muhatabı Rönesans AŞ'dir. Bahsedildiği gibi sağlık hizmetleri zaten hiç bir zaman özelleşmemiştir ve dahi bazılarının paylaştığı gibi özel sektöre bırakılmamıştır. Şehir Hastaneniz her zaman olduğu gibi milletimize en iyi şekilde ve aynı şartlarda hizmet vermeye devam edecektir. Bu tür paylaşımların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını düşünerek diledikleri zaman kendilerini her konuda bilgilendireceğimizi bilmelerini istiyorum’’ ifadelerini kullandı.

DEVA PARTİSİ

DEVA Partisi Yozgat İl Başkanı İsmail Yılmaz da, Türkiye’nin ilk şehir hastanesi unvanına sahip Yozgat Şehir Hastanesi’nin de dahil olduğu beş şehir hastanesinin geçen hafta içerisinde Rönesans Holding tarafından işletme hakkının alelacele bir biçimde Danimarkalı ISS şirketine devredilmesinin gündeme geldiğini hatırlattı. Yılmaz, ‘’Yozgat Şehir hastanesinin işletme hakkının Danimarkalı ISS şirketine devredilmesi mevcut AKP iktidarının sonunun giderek yaklaşmakta olduğunun en açık kanıtıdır. Zira mevcut şehir hastanelerini kamu –özel işletme ortaklığı biçiminde sürdüren iktidar mevcut şehir hastanelerinin işletme hakkını uluslararası firmalara devrederek, olası bir iktidar değişimine karşı önlem almaya çalışmaktadır’’ dedi. Yılmaz, şehir hastanelerinin sağlık bütçesine her geçen yıl giderek ağır bir yük getirdiğine vurgu yaparak, AK Parti iktidarının bu hastanelerin işletme hakkını yabancı firmalara devrederek iktidar değişimi sonrasında yabancı firmalar ile devleti uluslararası tahkim ile karşı karşıya getirmek istediğini ileri sürdü. Yılmaz, ‘’Hali hazırda şehir hastanelerinin işletme yönetimi ile ilgili hukuki sorunların Londra Mahkemelerinde görüleceğine dair sözleşmelerde maddelerin bulunması bunun kanıtıdır. Fakat iktidar başta şehir hastaneleri olmak üzere kamu-özel ortaklığı yoluyla gerçekleştirdikleri tüm işletmeleri uluslararası yabancı firmalara devretmektedir. Örneğin Yavuz Sultan Selim köprüsünün yüzde 51’nin Çinlilere satılması süreci son aşamaya gelmiştir. İktidar yolları, köprüleri, şehir hastanelerini yabancı şirketlere devrederek giderayak sadece bir avuç seçilmiş azınlığa yarayan rant düzenini sürdürmek istemektedir’’ şeklinde konuştu. Yılmaz, şehir hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinin son derece fahiş fiyatlarla kamuya fatura edildiğini kaydetti. Yılmaz, ‘’Türkiye’nin maddi olarak bu yükü kaldırabilmesi mümkün değildir. Deva Partisi il başkanı olarak halkımıza şunu söylemek isterim ki ilk seçimde bu iktidar gidecektir. Korku dağları sarmıştır. Sayın Cumhurbaşkanının geçen günlerde yapmış olduğu bir konuşmada, ‘Söke Söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar’ sözüne karşılık halkımızın şunu bilmesini isterim ki; bizler Deva partisi iktidarında uluslararası hukuk noktasında Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk Halkının hakkını söke söke almak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz ve alacağız’’ ifadeleriyle açıklamasını noktaladı.

GELECEK PARTİSİ

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş da yazılı açıklamasında, ''Aralarında Yozgat şehir hastanemizinde yer aldığı 5 şehir hastanemizin işletmesi Rönesans holding tarafından Danimarkalı ISS Facility şirketine devredildi. İçinden geçtiğimiz bu dönemlerde kavram ve kurum çatışmalarının eşiğindeyiz. Öyle ki, şehir hastanelerini yapan müteahhit devlete bedelsiz hastane bile yapmıştı. Evet, yanlış okumadınız. Devlet bedava alım yapmıştı!? Özel Sektör ve kamunun illegal bir şekilde iç içe geçmesinin en büyük örneği olarak bu tabloya şahit olmuştuk. Şimdi ise siyasi ve ekonomik alanda dünyada etki sahibi olan Danimarkalı bir şirket ülkemizde hastane işletecek. Amerika, Meksika ve Almanya seçimlerinde etki alanı oluşturan bu yabancı iştirak ile iktidarın nasıl bir ilişkisi var merak ediyoruz! İktidar dış güçlerle irtibatlı mı?! Milletimizin sağlığı rant ve makamı garanti altına alma alanı değildir. Yabancı sermayenin kamuda egemenliğinin ileride ciddi sıkıntılar doğuracağını düşünüyoruz. Yabancılara yapılan bu satışın ve Makina Kimya Endüstrisi (MKE) nin özelleştirme konusunda atılan adımların derhal iptal edilmesi gerekir.