Hastane Personeline Teşekkür

Temizlik Hizmetlerinin, Yozgat Şehir Hastanesi açılışı öncesi ve açılışından itibaren yataklı servisler, yoğun bakımlar, ameliyathane, otopark alanları, dış alanlar, ek bina, ortak alanlar olmak üzere tüm hastane kampüsünde Sağlıkta Kalite Standartlarını en iyi şekilde uygulayarak, son teknoloji makine, cihaz ve ekipmanlarıyla yapıldığı hatırlatıldı. Hastalar, hasta yakınları, refakatçiler, ziyaretçiler ile tüm personelin, hijyenik ortam koşullarında, konfor standartlarını en yüksek seviyede tutarak hastanenin vitrinini oluşturan ekip olmaya devam ettiklerinin altı çizildi. Destek Hizmetleri başta olmak üzere bütün hizmetler ile birlikte el ele özverili çalışma yürütüldüğü açıklandı.